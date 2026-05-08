ダイハツインフィニアース [東証Ｓ] が5月8日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.7％増の79.5億円になり、27年3月期は前期比0.5％増の80億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の31億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.3％→11.4％に大幅改善した。