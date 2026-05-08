LINEマンガで連載された人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company・作画：金正賢）を実写化したNetflixシリーズ『喧嘩独学』のメイン予告およびキーアート、追加キャストが公開された。 【画像】Netflix『喧嘩独学』キーアート 原作は国内累計閲覧数5.4億回、グローバルの累計閲覧数22.8億回を超え、「第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部