LINEマンガで連載された人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company・作画：金正賢）を実写化したNetflixシリーズ『喧嘩独学』のメイン予告およびキーアート、追加キャストが公開された。

【画像】Netflix『喧嘩独学』キーアート

原作は国内累計閲覧数5.4億回、グローバルの累計閲覧数22.8億回を超え、「第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門」で審査委員会推薦作品に選出された。2024年にはTVアニメ化も果たしている。

主人公・志村光太を演じるのは鈴鹿央士。今回新たに、朝宮夏帆役に生見愛瑠、扇達也役に濱尾ノリタカ、新庄玲央役に前田拳太郎が起用されたことが発表された。あわせて伊勢谷友介、佐野岳、大鶴義丹、片岡鶴太郎ら共演陣も明らかになっている。

原作のT.Junは「主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした」とコメント。作画担当の金正賢も「魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです」と語っている。

Netflixシリーズ『喧嘩独学』は、6月11日よりNetflixで世界独占配信される。

■コメント全文

T.Jun（原作）皆さん、こんにちは。『喧嘩独学』の作者、T.Junです。

子どもの頃、漫画本をめくりながら漫画家になることを夢見ていた私が、自分の作品がこれほど素晴らしい実写ドラマとして形になった姿を目の当たりにし、本当に胸がいっぱいで、今でも信じられない気持ちです。

主人公を演じてくださった鈴鹿央士さんをはじめ、キャストの皆さんの体を張ったアクション、そしてまるで漫画の世界からそのまま飛び出してきたかのような細やかな演技の数々は、本当に見事でした。

主人公がどん底から必死に這い上がり、目の前の壁を打ち破りながら成長していく姿には、原作者である私自身も深く胸を打たれました。

視聴者の皆さんにも、キャストの皆さんが作品に注ぎ込んだ熱量と迫力あるアクションを、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます！

金正賢（作画担当）私が魂を込めてデザインしたキャラクターたちが、俳優の皆さんの演技によって鮮やかに命を吹き込まれた姿を目にし、本当に感慨深い気持ちです。

この作品がさらに多くの方々に届いていくのだと思うと、胸が高鳴ります。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。