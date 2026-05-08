ディズニーストアから、6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日に向けた新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」が登場。とろけているような姿がキュートなぬいぐるみをはじめ、“ドナルドコーデ”が叶うファッションアイテムなどが展開されます☆ ディズニーストア「ドナルドダック」お誕生日コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026／DONALD FASHION 2026」 スケジュール：先行発売日