アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社）発売記念イベントに登壇した。同写真集について“メンバーカラーチェンジ”が見どころの一つとして挙げた。【ソロカット】キュートにハートポーズをするCANDY TUNEデビュー3周年を迎え、タイ・バンコクで撮影した念願の同写真集は素