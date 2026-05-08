CANDY TUNE、写真集で“脱・メンバーカラー”新しい一面に自信 変更には至らず「このままいかせてください！」
アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社）発売記念イベントに登壇した。同写真集について“メンバーカラーチェンジ”が見どころの一つとして挙げた。
【ソロカット】キュートにハートポーズをするCANDY TUNE
デビュー3周年を迎え、タイ・バンコクで撮影した念願の同写真集は素顔がいっぱい。タイトルには福山いわく「色調とか色の意味が込められている。メンバーカラーを身にまとっているんですけど今回はメンバーカラーを脱ぎ去って違う色に挑戦している。CANDY TUNEの新たな色を見つけてほしいと（プロデューサー）木村ミサさんが付けてくださいました」から由来しているそう。
グループ初の写真集ということで立花は「3周年の節目にずっと写真集を作りたいと目標にしていたので大好きな南国というのもCANDY TUNEらしいと話していて。だいすきなタイにいけたのもうれしいですし。CANDY TUNEらしいカラーを、3周年の節目に出すことができてうれしいです」と喜びを語る。
出来栄えについて村川は「3億点です」と採点。「来年は4億点を目指して頑張ろうね！」と呼びかけ「私たち結構仲の良さもそうだしパワーも数えきれない。あまり想像ができない。億が妥当。3周年ということもあり3億点をつけました」と自信をみせた。
それぞれこだわりのプロデュースページも収録されるなかでも見どころに福山は「メンバーカラーを一切着ていないのは挑戦的」と挙げ「私たちは普段、メンバーカラーで覚えてもらったり、『色だけでも覚えてください』と言っているのですが、新しいCANDY TUNEを知ってもらう、いいきっかけになったかな。お互いのカラーだったり、いつも着ない色に挑戦したことで新しいCANDY TUNEをみせられたかな」と注目ポイントとして紹介。
一方で普段とは違うカラーを着て“チェンジ”を希望。南は「変えたいな、まではないんですけど黄色を着てみてもしかして黄色も似合ってたんじゃないかなって（笑）でもオレンジでよかったです」といい、小川は「他のメンバーを着ることでしっくりくるなと改めて強く思いました」と同感。結果、一同「このままいかせてください！」「色で覚えてください」と頭を下げて笑いを誘っていた。
【ソロカット】キュートにハートポーズをするCANDY TUNE
デビュー3周年を迎え、タイ・バンコクで撮影した念願の同写真集は素顔がいっぱい。タイトルには福山いわく「色調とか色の意味が込められている。メンバーカラーを身にまとっているんですけど今回はメンバーカラーを脱ぎ去って違う色に挑戦している。CANDY TUNEの新たな色を見つけてほしいと（プロデューサー）木村ミサさんが付けてくださいました」から由来しているそう。
出来栄えについて村川は「3億点です」と採点。「来年は4億点を目指して頑張ろうね！」と呼びかけ「私たち結構仲の良さもそうだしパワーも数えきれない。あまり想像ができない。億が妥当。3周年ということもあり3億点をつけました」と自信をみせた。
それぞれこだわりのプロデュースページも収録されるなかでも見どころに福山は「メンバーカラーを一切着ていないのは挑戦的」と挙げ「私たちは普段、メンバーカラーで覚えてもらったり、『色だけでも覚えてください』と言っているのですが、新しいCANDY TUNEを知ってもらう、いいきっかけになったかな。お互いのカラーだったり、いつも着ない色に挑戦したことで新しいCANDY TUNEをみせられたかな」と注目ポイントとして紹介。
一方で普段とは違うカラーを着て“チェンジ”を希望。南は「変えたいな、まではないんですけど黄色を着てみてもしかして黄色も似合ってたんじゃないかなって（笑）でもオレンジでよかったです」といい、小川は「他のメンバーを着ることでしっくりくるなと改めて強く思いました」と同感。結果、一同「このままいかせてください！」「色で覚えてください」と頭を下げて笑いを誘っていた。