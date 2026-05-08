SHIKIENは、口腔ケアやオーラルフレイルに関する啓発活動の一環として、舌を中心とした健康習慣「ベロ活」の情報を、公式ホームページで公開した。健康習慣「ベロ活」に有効な舌クリーニングリモートと対面が混在する現代のビジネスシーンでは、口元の清潔感や第一印象が信頼形成の鍵となる。舌ブラシ製造メーカーである同社では、口腔ケアに関して専門家とともにさまざまな情報提供や啓発活動を行っているが、今回は"舌"に着目し