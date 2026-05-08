Ｆ１アストンマーティンが問題視されていた振動問題を解決したと、スペイン紙「マルカ」が報じた。今季開幕前から低空飛行が続いていたアストンマーティンで最大の課題だったエンジンの振動問題。ドライバーの身体にも影響を及ぼしかねないと指摘されるなど、低迷の原因とみられていたが、マイアミ・グランプリでは大幅に改善したという。同紙は「状況は変わった。日本とシルバーストーンの間で数週間にわたるたゆまぬ努力の後