「タリーズコーヒー」の季節限定メニューとして、“タリーズ史上初” となるアイスクリームがモチーフの新しいドリンクが登場！「チョコミントシェイク」と「クッキー＆クリームシェイク」のほか、それぞれの魅力を「もっと！」楽しむ増量版も販売されます☆ タリーズコーヒー「チョコミントシェイク／クッキー＆クリームシェイク」 サイズ・価格：Tall 各750円(税込)／増量版 Tallのみ 各790円(税込)発売日：2026