「タリーズコーヒー」の季節限定メニューとして、“タリーズ史上初” となるアイスクリームがモチーフの新しいドリンクが登場！

「チョコミントシェイク」と「クッキー＆クリームシェイク」のほか、それぞれの魅力を「もっと！」楽しむ増量版も販売されます☆

タリーズコーヒー「チョコミントシェイク／クッキー＆クリームシェイク」

サイズ・価格：Tall 各750円(税込)／増量版 Tallのみ 各790円(税込)

発売日：2026年5月13日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーから、夏に向けて気温が上昇する季節にぴったりな、”サマーシーズン”メニューが登場。

第1弾として、この季節ならではの「爽快感」のニーズに着目し、初めてチョコミントフレーバーのドリンクが考案されました。

さらに、アイスクリームのフレーバーではポピュラーな存在である「クッキー＆クリーム」をドリンクで表現。

仕事の合間や、休日のひとときに寄り添い、スイーツ感覚で楽しめる一杯です。

それぞれのフレーバーを「もっと！」楽しめる、ミント・クッキー増量版も登場します☆

チョコミントシェイク

爽やかなミントの香りと清涼感に、ほどよい甘さが感じられる「チョコミントシェイク」

爽快なミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコが食感と味わいのアクセントになっており、最後まで飽きずに堪能できます。

爽快感と甘さが心地よく調和した味わいに仕上げられた一杯です。

”もっと爽快感がほしい！”という方には「もっと！チョコミントシェイク」がおすすめです。

クッキー＆クリームシェイク

クリーミーなミルクシェイクに、ココアクッキーのザクザク食感がアクセントになった「クッキー＆クリームシェイク」

アイスクリームのような甘くなめらかなシェイクと、香ばしくほろ苦いココアクッキーの風味が織りなすリッチな味わいが楽しめます。

”もっとザクザク食感を楽しみたい！”という方にぴったりな「もっと！クッキー＆クリームシェイク」も用意されます。

＆TEA グレープフルーツセパレートティー

サイズ・価格：Tall 585円(税込)／Grande 645円(税込)

夏季向けのフルーツティーとして「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」がラインナップ。

みずみずしいホワイトグレープフルーツ果汁とアールグレイティーを合わせた、すっきりとした味わいのフルーツティーです。

アールグレイの華やかな香りが広がり、グレープフルーツの酸味が心地よい、これからの季節にぴったりな味わいに仕上げられています。

お好みのフレーバーとともに心安らぐひとときが過ごせる”サマーシーズン”ドリンク第1弾。

タリーズコーヒーにて2026年5月13日より販売される「チョコミントシェイク」「クッキー＆クリームシェイク」「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」の紹介でした☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

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