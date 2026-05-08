４月２１日、ロボットをコントロールする王婷婷さん。（長春＝新華社記者／張楠）【新華社長春5月8日】中国吉林省のバイオニックロボット・イノベーションセンターでは、ロボットデータ収集エンジニアの王婷婷（おう・ていてい）さんがモーションキャプチャー装置を身に着け、物をつかむ、歩く、置く、固定するといった動作をロボットに繰り返し教えている。ロボットは「専属コーチ」兼「最初の教師」