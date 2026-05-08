作物を育てる大切さや、食事の大切さを学んでもらおうと7日、三重県三重郡菰野町で、園児らが田植え体験を行いました。この取り組みは、自動車の販売を行うネッツトヨタノヴェル三重が実施したもので、たいりん保育園の園児14人が参加しました。晴れ渡った空の下、目印に沿って田んぼを進み、もち米の苗を手に取って、丁寧に植えていました。また子どもたちは、おたまじゃくしやアメンボといった生き物を見つけては、声をあげなが