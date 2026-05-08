ごみ総排出量の推移2024年度に家庭などから出た一般廃棄物の総排出量は3811万トンで、ピークだった00年度（5483万トン）に比べ約70％に減ったことが8日、環境省の実態調査で分かった。人口減やごみ収集の有料化、不要品取引の普及をはじめとする生活様式の変化が背景にあるとみられ、12年度以降、過去最少が続いている。政府は、食品ロスの削減やリユース品の活用促進に力を入れ、総排出量を30年度に約3700万トンまで減らす目標