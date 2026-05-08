8日の未明、脅迫の疑いで山形市に住む無職の50歳の男が逮捕されました。男は駆け付けた警察官に対し、関係のある女性に対する脅迫の文言を口にしたということで、逮捕されました。 警察によりますと、逮捕されたのは山形市小白川町の無職の男（50）です。 男は7日の午後6時48分ごろ、山形市小白川町5丁目にある自宅で、現場に駆けつけた警察官に対し、関係のある女性のことを口にし、「別れるなら慰謝料を持ってこい。包丁を持っ