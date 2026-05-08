実質賃金の増減率の推移厚生労働省が8日公表した3月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は、前年同月に比べ1.0％増えた。プラスは3カ月連続。ただ、増加率で見れば2月分の2.0％から縮小した。基本給や家族手当などの所定内給与が大きく増え、物価の伸びを上回った。中東情勢に伴う物価高騰が懸念されており、同省の担当者は「現時点で大きな影響はないようだが、引き続