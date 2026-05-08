“ブンブン丸”旋風が止まらない。今季から池山隆寛監督（６０）が指揮を執るヤクルトは、１９９７年以来２９年ぶりの両リーグ２０勝到達一番乗りを果たした。現在は首位・阪神とゲーム差なしの２位。開幕前の下馬評を大きく覆す快進撃が続いているが一体、なぜ勝てるのか−。キーワードは節目と大爆笑。笑わずにはいられない、その舞台裏に迫った。◇◇異色のチームと言ってもいいだろう。グラウンド、ベンチ。至る所