バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）ＳＲ渋谷が７日、今秋開幕の新たなトップリーグ「Ｂリーグ・プレミア」を前に都内で会見を行った。チームは今季２５勝３５敗の東地区８位、Ｂ１リーグ全体で１６位に終わった。会見でＳＲ渋谷の神田康範社長は「今季の結果としては、我々が臨んでいたものから遠く離れる結果になってしまったが、ファンのみなさまは最後まで大きな声援を送ってくださった」と今季を振り返った。こ