磐越道で起きた新潟県の高校部活動のバスの事故で、乗車していた高校生1人が死亡、20人の乗客が負傷したが、2026年5月7日放送の「ミヤネ屋」（日本テレビ系）は「白バス」行為の可能性もあるとの見方を示した。MCの宮根誠司さんは「命を預かる車の運転というものを、こういうふうに責任の所在なく手配してしまう怖さをあらためて感じる」と話した。運転手が「有償での運転」を約束すると「白バス」行為の疑い白バスと正規のマイク