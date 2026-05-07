出港と同時に「強制休肝日」！ 海自艦艇がお酒に厳しいワケ船乗りといえばお酒好き、というイメージを持っている人も多いかもしれません。そのようなイメージのとおり、アルコール離れが進む令和の時代にあっても、海上自衛隊には飲兵衛の隊員が多々います。仕事が終われば飲みに行き、休日は同期や同僚と飲みに行き、宅飲みにBBQ……。横須賀などでは、毎日のように陽気なお酒の場を目にします。【マンガを読む】護衛艦乗りの飲