マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月7日に投稿を更新。新作「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」の発売を告知しました。【写真】新作バーガーの告知画像「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」発売！同アカウントは「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフは本日5/7（木）夕方5時から！2枚重ねた厚みのある100%ビーフとたまごでボリューム満点の一品です」とつづり、告知画像を1枚載せています。サム