マクドナルドの公式Xは5月7日に投稿を更新。サムライマックの新作「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が17時から期間限定で発売されます。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月7日に投稿を更新。新作「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」の発売を告知しました。

【写真】新作バーガーの告知画像

「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」発売！

同アカウントは「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフは本日5/7（木）夕方5時から！　2枚重ねた厚みのある100%ビーフとたまごでボリューム満点の一品です」とつづり、告知画像を1枚載せています。サムライマックの新作で、17時以降の期間限定販売です。ビーフとベーコン、卵のビジュアルが食欲をそそります。

コメントでは、「未だに夜しか売らないこだわり 昼も売れば売上伸びるのになんでしないんだろ」「これに限らず全てのバーガーで見た目半分以下の高さになるのをどうにかして欲しい」「これ夜だけなん」「これはボリュームも満足感もかなり強そう」「やーばい美味そう」など、さまざまな声が上がりました。

マックカードが当たるかも!?

また別投稿では、「#厚やばいたまごベーコンダブル肉厚ビーフ」のハッシュタグを付けて7日中にポストにリプライすると、抽選で100人に1000円分のマックカードが当たるキャンペーンも実施中です。ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)