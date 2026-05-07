マクドナルド、夜だけ限定！ 肉厚ビーフの新バーガー発売「これはボリュームも満足感もかなり強そう」
マクドナルド、夜だけ限定！ 肉厚ビーフの新バーガー発売「これはボリュームも満足感もかなり強そう」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月7日に投稿を更新。新作「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」の発売を告知しました。
【写真】新作バーガーの告知画像
「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」発売！同アカウントは「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフは本日5/7（木）夕方5時から！ 2枚重ねた厚みのある100%ビーフとたまごでボリューム満点の一品です」とつづり、告知画像を1枚載せています。サムライマックの新作で、17時以降の期間限定販売です。ビーフとベーコン、卵のビジュアルが食欲をそそります。
コメントでは、「未だに夜しか売らないこだわり 昼も売れば売上伸びるのになんでしないんだろ」「これに限らず全てのバーガーで見た目半分以下の高さになるのをどうにかして欲しい」「これ夜だけなん」「これはボリュームも満足感もかなり強そう」「やーばい美味そう」など、さまざまな声が上がりました。
マックカードが当たるかも!?また別投稿では、「#厚やばいたまごベーコンダブル肉厚ビーフ」のハッシュタグを付けて7日中にポストにリプライすると、抽選で100人に1000円分のマックカードが当たるキャンペーンも実施中です。ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)
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