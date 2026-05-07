自民党の有志議員たちが、高市早苗首相（総裁）の支持グループ「国力研究会」（ＪｉＢ＝ＪａｐａｎｉｓＢａｃｋ）を２１日に国会内で発足させる。発起人には、昨年月の総裁選で高市首相を支持した麻生太郎副総裁、茂木敏充外相、加藤勝信氏、西村康稔氏、萩生田光一氏、小泉進次郎防衛相、小林鷹之政調会長、中曽根弘文氏などが名前を連ねている。初会合ではジョージ・エドワード・グラス駐日米国大使の「トラン