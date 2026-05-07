5月1日のメーデー連休中、中国の消費動向に目覚ましい伸びが見られた。地域を跨ぐ人の移動は前年同期比3．49％増の延べ15億1700万人に達して同期の過去最多を更新した。全国の消費関連業界の売上高は同14．3％増で、中でもサービス消費の成長が顕著で、観光・娯楽サービスの売上高は同21．2％増、家庭向けサービスの売上高は同14．2％増となった。サービス消費のこの新たな増分は超大規模市場の潜在力を示している。 今年は第15次