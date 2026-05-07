牛丼チェーンの吉野家は、5月7日11時から、新商品「絶品牛重」を販売開始した。あわせて、魚と牛肉を組み合わせた「牛ほっけ定食」も同日同時刻より展開する。「牛ほっけ定食」の画像はこちら「絶品牛重」は、脂の乗った国産牛を使用し、1枚ずつ焼き上げた牛肉に吉野家特製のすき焼きたれを絡めた商品。甘みの強い長ねぎと、味を染み込ませた結びしらたきを添えた。別添の「生七味」により、爽やかな香りと辛味による味の変化も楽