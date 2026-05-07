吉野家が吉牛ファンに捧ぐ「絶品牛重」発売　/ 魚×牛肉の「牛ほっけ定食」も登場

牛丼チェーンの吉野家は、5月7日11時から、新商品「絶品牛重」を販売開始した。あわせて、魚と牛肉を組み合わせた「牛ほっけ定食」も同日同時刻より展開する。

「牛ほっけ定食」の画像はこちら

「絶品牛重」は、脂の乗った国産牛を使用し、1枚ずつ焼き上げた牛肉に吉野家特製のすき焼きたれを絡めた商品。甘みの強い長ねぎと、味を染み込ませた結びしらたきを添えた。別添の「生七味」により、爽やかな香りと辛味による味の変化も楽しめる。数量限定で販売する。

〈「絶品牛重」〉

価格：店内税込1,207円、テイクアウト税込1,185円。

内容：牛重、生七味、みそ汁（店内飲食のみ）。

※テイクアウトにはみそ汁は付かない。一部店舗では販売しない場合がある。

〈「牛ほっけ定食」〉

脂の乗ったほっけと牛煮肉を組み合わせた期間限定メニュー。ふっくら焼き上げたほっけに、牛煮肉を合わせることで、魚と肉の両方を楽しめる内容とした。

◆牛ほっけ定食

価格：本体818円、店内税込899円。

内容：ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、牛小鉢。一部店舗では販売しない。テイクアウト不可。

◆ほっけ定食

価格：本体718円、店内税込789円。

内容：ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、お新香。一部店舗では販売しない。テイクアウト不可。

「牛ほっけ定食」の画像はこちら