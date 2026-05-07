愛猫にゲーム機のリセットボタンを押されてしまう……そんな「レトロゲームあるある」が令和の時代にまさかの復活。Xで大きな話題を呼んでいます。Xユーザー・なみそさんが「ギョェェエエエエエエエ！！！！！！！」という叫びとともに投稿した写真に写っていたのは、スーパーファミコンの本体に乗り、見事に後ろ足でリセットボタンを踏み抜いている愛猫・きりたんぽくんの姿でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこ