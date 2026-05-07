モデルでホストの前田俊さんは5月7日、自身のInstagramを更新。公園での最新ショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。【写真】眼鏡姿の最新オフショット眼鏡姿のオフショットを公開前田俊さんは絵文字のみの投稿とともに、写真を4枚載せています。3枚目以外は、黒のロングスリーブトップスにショートパンツを合わせ、眼鏡をかけた姿で公園に立つ姿です。眼鏡を手で押さえるポーズも披露し、イケメンぶりが際立ってい