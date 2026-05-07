ホストになった前田俊、最新ショット公開「安定にかっこよくて本当癒し」「メガネ姿、かっこいいやん」
ホストになった前田俊、最新ショット公開「安定にかっこよくて本当癒し」「メガネ姿、かっこいいやん」
モデルでホストの前田俊さんは5月7日、自身のInstagramを更新。公園での最新ショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。
【写真】眼鏡姿の最新オフショット
眼鏡姿のオフショットを公開前田俊さんは絵文字のみの投稿とともに、写真を4枚載せています。3枚目以外は、黒のロングスリーブトップスにショートパンツを合わせ、眼鏡をかけた姿で公園に立つ姿です。眼鏡を手で押さえるポーズも披露し、イケメンぶりが際立っています。また3枚目では、芝生に座ったカジュアルな姿も。
ファンからは「メガネ姿、かっこいいやん」「まじで応援してます」「しゅんくん安定にかっこよくて本当癒し」などの声が寄せられました。
「カッコよすぎる！」2月21日の投稿でも格好いい姿を公開していた前田さん。東京ディズニーリゾートを訪れた際のイケメンショットを披露しています。ファンからは「カッコよすぎる！」「イケメンだよ！」と絶賛の声が上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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