モデルでホストの前田俊さんは5月7日、自身のInstagramを更新。公園での最新ショットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：前田俊さん公式Instagramより）

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モデルでホストの前田俊さんは5月7日、自身のInstagramを更新。公園での最新ショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。

【写真】眼鏡姿の最新オフショット

眼鏡姿のオフショットを公開

前田俊さんは絵文字のみの投稿とともに、写真を4枚載せています。3枚目以外は、黒のロングスリーブトップスにショートパンツを合わせ、眼鏡をかけた姿で公園に立つ姿です。眼鏡を手で押さえるポーズも披露し、イケメンぶりが際立っています。また3枚目では、芝生に座ったカジュアルな姿も。

ファンからは「メガネ姿、かっこいいやん」「まじで応援してます」「しゅんくん安定にかっこよくて本当癒し」などの声が寄せられました。

「カッコよすぎる！」

2月21日の投稿でも格好いい姿を公開していた前田さん。東京ディズニーリゾートを訪れた際のイケメンショットを披露しています。ファンからは「カッコよすぎる！」「イケメンだよ！」と絶賛の声が上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)