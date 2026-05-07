法外な報酬で依頼人の希望通りの料理を作る天才シェフの活躍を描く名作グルメ漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）。 本作の魅力は、単なる料理の描写にとどまらない濃厚な人間ドラマにあります。 今回は、読者の涙を誘うエピソード、第3話「父と子①」のあらすじと見どころをご紹介します。 勘当された息子と、余命わずかな美食家の父 物語の依頼人となるのは、フランスのレストランで修行を