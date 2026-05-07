7日朝早く、山形県朝日町の山に山菜採りに出かけた男性がクマに襲われ、頭にけがをしました。男性は病院に運ばれましたが命に別条はないということです。7日午前6時35分ごろ朝日町大船木にある山へ山菜採りに出かけた男性2人がクマに遭遇しました。2人のうち先頭を歩いていた1人がクマに襲われ、頭や顔にけがをしたということです。もう1人の男性が119番通報しました。クマは体長およそ1メートルだったということです。警察