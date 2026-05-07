人気ゲーム『スターフォックス』の新作『Star Fox』が、Nintendo Switch 2で6月25日に発売されることが発表された。【画像】公開された『スターフォックス』の新作ゲームの場面カット新作『Star Fox』は、銀河の命運を託された、やとわれ遊撃隊「スターフォックス」がｍ相棒「アーウィン」を操り宿敵アンドルフに立ち向かう、シネマティックシューティングとなっている。あわせて映像やゲームの場面カットが公開された。