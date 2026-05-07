＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、今季初となるメジャーが開幕した。午前7時00分に第1組目がスタートし、第1ラウンドが進行している。【写真】天本ハルカは通算16勝の師匠とタッグで挑む午前7時50分に昨年覇者の申ジエ（韓国）、昨年プレーオフを戦った藤田さいき、今季2勝を挙げている〓橋彩華の3人が10番からティオフ