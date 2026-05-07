マンチェスター・シティ・ウィメンズが10年ぶりにリーグ優勝を果たした。ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第16節延期分が6日に行われ、3位アーセナルと6位ブライトンが対戦。43分に角田楓佳のゴールでブライトンが先制すると、62分にフリーダ・マーナムのゴールでアーセナルが同点に追いついたものの、このまま1−1で試合が終了した。この結果、2試合未消化で残り3試合となったアーセナルは首位マンチェスター・シティとの