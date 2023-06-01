エアアジアXは、エアバスA220-300型機を150機確定発注した。カナダ・ミラベルで開かれた、キャピタルAのトニー・フェルナンデス最高経営責任者（CEO）や、エアバスのラース・ワグナー商用航空機部門CEO、カナダのマーク・カーニー首相とケベック州のクリスティン・フレシェット首相が出席した式典で発表した。エアバスA220型機として過去最大の発注数で、エアアジアとしては初めての発注となる。150機のオプションも有する。従来よ