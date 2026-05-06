お笑いタレント・明石家さんまがＭＣを務めるフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が、６日放送された。トークテーマは「５月は美の分かれ道！？肌・髪の防護術」。加齢医学や化粧品などの専門家が集う中、「ローコスト美容評論家」の肩書で夫婦コンビ「かつみ♥さゆり」♥さゆり（５６）が出演した。芸人やタレントが座るパネラー席ではなく、専門家ゲストのさゆりに、さんまは「吉本の芸人がここに、こういう形