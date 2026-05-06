Mrs. GREEN APPLEのフロントマン 大森元貴の最新曲「催し」のミュージックビデオが6日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。【動画】まさかの展開！ミセス大森元貴のソロ新曲「催し」MV撮影は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われた後の街で、大森はまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシー