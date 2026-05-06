ミセス大森元貴のソロ新曲「催し」、MV公開 全編ワンカット＆ラストの展開に「まさか」「恐るべし」
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン 大森元貴の最新曲「催し」のミュージックビデオが6日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】まさかの展開！ミセス大森元貴のソロ新曲「催し」MV
撮影は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われた後の街で、大森はまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかった、非日常的な「催し」。突如として、大森が約40人のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する。
全編がステディカメラによるワンカットで、文字どおり編集なしの一発撮り、そして出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感あふれる撮影がおこなわれた。そうして、ラストシーンまで一瞬たりとも目が離せない、“よそ見厳禁”な没入感たっぷりのミュージックビデオとなっている。
この撮影を成功させるために、前日と当日の現地でのリハーサルだけではなく、事前に都内のリハーサルスタジオにて、入念なカメラチェックが行われた。また、ストーリーの構築から振り付けのディティールに至るまで、共同監督/振り付けまで手掛けた大森と各セクションのスタッフが綿密にディスカッションを重ねた。
本作品の企画・アイデアは大森本人が描いたもので、規格外のスケール感ある映像作品を実現するために、監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘し、国境・人種を超えた精鋭スタッフ・キャストによって、まるでショートフィルムのような大作の完成に至った。
楽曲がまとっている、ソロならではの自由奔放さと、グランジロックのような鋭さとエグ味。それらをアカデミックかつラジカルに描いた映像となっている。
【動画】まさかの展開！ミセス大森元貴のソロ新曲「催し」MV
撮影は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われた後の街で、大森はまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかった、非日常的な「催し」。突如として、大森が約40人のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する。
この撮影を成功させるために、前日と当日の現地でのリハーサルだけではなく、事前に都内のリハーサルスタジオにて、入念なカメラチェックが行われた。また、ストーリーの構築から振り付けのディティールに至るまで、共同監督/振り付けまで手掛けた大森と各セクションのスタッフが綿密にディスカッションを重ねた。
本作品の企画・アイデアは大森本人が描いたもので、規格外のスケール感ある映像作品を実現するために、監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘し、国境・人種を超えた精鋭スタッフ・キャストによって、まるでショートフィルムのような大作の完成に至った。
楽曲がまとっている、ソロならではの自由奔放さと、グランジロックのような鋭さとエグ味。それらをアカデミックかつラジカルに描いた映像となっている。