日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が５日、『旅のトラブル代報告会』と題して放送され、西川貴教、渡辺翔太（ＳｎｏｗＭａｎ）らが出演した。風間俊介の背後には、赤い衣装の女性タレントが。目鼻立ちの整ったきりりとした顔立ちにサラサラの黒髪のポニーテールがよく似合っていたのは、東北出身者によるアイドルグループ「いぎなり東北産」の伊達花彩（２１）。自分たちのイベントでは、トーク部分を「練りに練っていま