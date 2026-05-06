YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート）について、6月10日のCD発売、同月14日にCDリリースイベントをららぽーと立川立飛で開催することが決定した。さらに、『NOBROCK FES 2026』の映像商品化も決定した。【写真たくさん】DRAW▲ME、涙と笑いのイベント■DRAW▲ME 概要『佐久間宣行のNOBROCK TV』発、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名に