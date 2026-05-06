『NOBROCK TV』発アイドル・DRAW▲ME、CD発売＆リリイベ決定 『NOBROCK FES 2026』映像商品化も
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート）について、6月10日のCD発売、同月14日にCDリリースイベントをららぽーと立川立飛で開催することが決定した。さらに、『NOBROCK FES 2026』の映像商品化も決定した。
【写真たくさん】DRAW▲ME、涙と笑いのイベント
■DRAW▲ME 概要
『佐久間宣行のNOBROCK TV』発、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名によるアイドルグループ。当初はイベント限定の「一夜限り」の企画だったが、初イベントで券売7.5万枚超という大反響を呼び、佐久間Pの意向で継続が決定。事務所や経歴もバラバラな個性派たちが、「もうちょっと見てみたい」と思わせる熱量で活動する、異例のバックボーンを持つグループ。
■CD 概要
【素直でごめんね】YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベントで一夜限りのアイドルグループを結成することになり、チャンネルのヘビー視聴者の玉屋2060％が作成作曲編曲全てを担当して楽曲提供。決して順風満帆とは言えなかった彼女たちの経歴が歌詞となり、デモ曲を聴いただけでメンバーが涙を流す感動のシーンも反響を呼んだ。「見つけてくれてありがとう」という”感謝”のメッセージをポップな曲調に乗せて全世代に届ける令和の応援歌。
【画面越しのきみへ】YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のヘビー視聴者である玉屋2060％が「素直でごめんね」に続き、作成作曲編曲全てを担当して楽曲提供。お祭り騒ぎの最後に流れるような曲調でチャンネル全体のテーマソング的と言えるような曲。視聴者への感謝を詰め込んだ歌詞と、日常の帰り道でつい口ずさんでしまうような、懐かしくも耳なじみのいいメロディが特徴。
■NOBROCK FES 2026概要
2026年2月3日、パシフィコ横浜で開催された、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のリアルイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』。5,000枚の会場チケットは即完売、配信チケットは7万枚を売り上げ、合計で7万5千人以上が熱狂するという、単なるYouTubeイベントの枠を超えた異例の規模で大成功を収めた。
■日時・場所
・CD発売決定
日程：6/10(水)
タイトル：素直でごめんね
収録曲：
1素直でごめんね
2画面越しのきみへ
3素直でごめんね〜Instrumental〜
4画面越しのきみへ〜Instrumental〜
販売価格：1540円
全国のCDショップおよび各オンラインストアにて販売予定
・CDリリースイベント実施決定
日程：6/14(日)
場所：ららぽーと立川立飛
詳細は後日発表
NOBROCK FES 2026 夢を語ったら叶っちゃった夜
の映像商品化決定
詳細は後日発表
■リリイベ出演者
森脇梨々夏
立野沙紀
二瓶有加
福留光帆
風吹ケイ
みりちゃむ
【写真たくさん】DRAW▲ME、涙と笑いのイベント
■DRAW▲ME 概要
『佐久間宣行のNOBROCK TV』発、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名によるアイドルグループ。当初はイベント限定の「一夜限り」の企画だったが、初イベントで券売7.5万枚超という大反響を呼び、佐久間Pの意向で継続が決定。事務所や経歴もバラバラな個性派たちが、「もうちょっと見てみたい」と思わせる熱量で活動する、異例のバックボーンを持つグループ。
【素直でごめんね】YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベントで一夜限りのアイドルグループを結成することになり、チャンネルのヘビー視聴者の玉屋2060％が作成作曲編曲全てを担当して楽曲提供。決して順風満帆とは言えなかった彼女たちの経歴が歌詞となり、デモ曲を聴いただけでメンバーが涙を流す感動のシーンも反響を呼んだ。「見つけてくれてありがとう」という”感謝”のメッセージをポップな曲調に乗せて全世代に届ける令和の応援歌。
【画面越しのきみへ】YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のヘビー視聴者である玉屋2060％が「素直でごめんね」に続き、作成作曲編曲全てを担当して楽曲提供。お祭り騒ぎの最後に流れるような曲調でチャンネル全体のテーマソング的と言えるような曲。視聴者への感謝を詰め込んだ歌詞と、日常の帰り道でつい口ずさんでしまうような、懐かしくも耳なじみのいいメロディが特徴。
■NOBROCK FES 2026概要
2026年2月3日、パシフィコ横浜で開催された、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のリアルイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』。5,000枚の会場チケットは即完売、配信チケットは7万枚を売り上げ、合計で7万5千人以上が熱狂するという、単なるYouTubeイベントの枠を超えた異例の規模で大成功を収めた。
■日時・場所
・CD発売決定
日程：6/10(水)
タイトル：素直でごめんね
収録曲：
1素直でごめんね
2画面越しのきみへ
3素直でごめんね〜Instrumental〜
4画面越しのきみへ〜Instrumental〜
販売価格：1540円
全国のCDショップおよび各オンラインストアにて販売予定
・CDリリースイベント実施決定
日程：6/14(日)
場所：ららぽーと立川立飛
詳細は後日発表
NOBROCK FES 2026 夢を語ったら叶っちゃった夜
の映像商品化決定
詳細は後日発表
■リリイベ出演者
森脇梨々夏
立野沙紀
二瓶有加
福留光帆
風吹ケイ
みりちゃむ