長引く物価高の影響などでゴールデンウイークをお金をかけずに過ごした人も多かったのではないでしょうか？「節約したいけどリフレッシュもしたい！」そんな人に耳寄りな情報です。6日から県内への宿泊旅行を対象に最大で5000円が割り引かれるキャンペーンが始まりました。県民も対象で地元の魅力を再発見するチャンスです。6日から割り引きの適用が始まったのは、「南の宝箱 鹿児島夏のかごしま宿泊割キャ