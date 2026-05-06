バラ園提供：岡山市半田山植物園 岡山市北区法下院の岡山市半田山植物園でバラの花が見頃を迎えています。 園内のバラ園には、「ピース」や「クリムゾン グローリー」など約150種類600本のバラが植えられています。黄色や赤色、ピンク色などの花が咲き誇り、訪れた人を楽しませています。 半田山植物園によりますと、2026年は4月下旬からバラが咲き始め、5月いっぱい楽しめるということです。