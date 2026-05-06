メタンは主な温室効果ガスの一つであり、畜産業からのメタン排出がその主な発生源の一つです。中国科学院水生生物研究所と南京農業大学、江漢大学、吉林農業大学、西北工業大学などによる合同研究チームはこのほど、反芻（はんすう）動物の第一胃に住むルーメン繊毛虫からヒドロゲノソーム、すなわち水素産生細胞小器官を発見し、ルーメン繊毛虫が反芻動物のメタン排出を制御する中核的なメカニズムを解明しました。これは畜産業の