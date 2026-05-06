JR東日本によりますと、ゴールデンウィークの上りのピークは5日から始まっていて、6日も上りで9本、下りで5本の臨時列車を導入して対応していますが終日ほぼ満席となっています。こうした中、JR山形駅ではゴールデンウイークを山形で過ごした人たちで混雑し、キャリーケースを持った人や見送りをする家族の姿などが見られました。神奈川から「じいじとばあばのところに。 水族館にいっ