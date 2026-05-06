芸人の中山功太が、10年間にわたっていじめを受けてきたという「表の顔はクリーンな大物芸人」の存在を暴露。あまりにも残酷な内容に、スタジオは騒然となった。【映像】大物芸人の名前を暴露する瞬間『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『