芸人の中山功太が、10年間にわたっていじめを受けてきたという「表の顔はクリーンな大物芸人」の存在を暴露。あまりにも残酷な内容に、スタジオは騒然となった。

【映像】大物芸人の名前を暴露する瞬間

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーだ。

番組内で「二面性がある人物」の話題になると、中山は「10年ぐらい、ずっといじめられてきた先輩がいる」と切り出した。その人物は世間的には「悪いイメージが一切ない、絶対いい人」というタイプで、「むちゃくちゃ売れてる」人気者だというが、裏では中山に対し執拗な嫌がらせを続けていたという。

中山が明かした衝撃的なエピソードは、生放送開始のわずか5秒前の出来事。カウントダウンが「5、4、3……」と進む中、その先輩芸人は「こいつのやってるあの仕事なんか、100万もらっても俺やらへんわ」と吐き捨て、その直後に本番がスタートしたという。

さらに、別の芸人が生放送中に「嫁にくたばれと言われました」とエピソードを披露した際にも、CM入りの瞬間に小声で「ホンマにくたばれお前」と追い打ちをかけるなど、徹底した冷酷さが露呈。これにはスタジオメンバーも「怖い！」「誰…？」と戦慄。

中山がその実名を不意に明かすと、スタジオからは「マジかよ…」と悲鳴が。ラランド・サーヤは「めっちゃ腑に落ちた」と衝撃を受けつつも、どこか心当たりのある様子を見せた。