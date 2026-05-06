オリジナル版の公開から20年を経て、ついに公開された『プラダを着た悪魔２』。撮影がスタートすると、撮影現場にファンやメディアが殺到するなど大きな熱狂に包まれたが、第3弾は期待できるのか？出演するアン・ハサウェイとメリル・ストリープ、エミリー・ブラントが、第3弾製作の条件を明かした。【写真】アン・ハサウェイ、シアードレスで女神のような装い2006年に公開された『プラダを着た悪魔』は、有名ファッション誌