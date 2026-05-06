人気レースクイーンの根岸しおり（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン・コスチューム姿を披露した。「#SUPERGTRd.2富士お疲れ様でした64号車はP5→P12にてチェッカーとなりました苦しいレース展開が続いていますが、無事完走となりほっとしました」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝のチーム成績を報告。サーキットでのModuloスマイルのショーパン・コスチュー