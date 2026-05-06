人気レースクイーンの根岸しおり（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン・コスチューム姿を披露した。

「#SUPERGT Rd.2 富士お疲れ様でした 64号車はP5→P12にてチェッカーとなりました 苦しいレース展開が続いていますが、無事完走となりほっとしました」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝のチーム成績を報告。

サーキットでのModuloスマイルのショーパン・コスチューム姿の写真をアップし「次回は間が空いて8/1-2再び富士です！！ここからの巻き返しにむけて、64号車への更なる応援をよろしくお願いします」とつづった。

ハッシュタグで「Modulo64」「レースアンバサダー」「RQ」「富士スピードウェイ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「お綺麗でとっても可愛いですね」「カワイイ」「Very pretty」「かわいい」「めんこいのう」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動する。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。

埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。