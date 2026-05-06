お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が5日、Xを更新。芸能界において「めちゃくちゃつまんない」ことをぶっちゃけた。しんごは「生理的に大嫌いな場所」と切り出し「偉くもない大御所芸能人や訳わかんない歌手のpartyに良く仕事で呼ばれるんだけどめちゃくちゃつまんないし！行くだけ損」と言い切った。そして「僕イライラしてると顔に出るからw楽しんごじゃなくてもっとなんでも言うこと聞く芸人さん呼んだら？っていつも思う